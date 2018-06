Hoofdrol Den Haag op nationale bunkerdag

Bij die nationale bunkerdag is een hoofdrol voor Den Haag weggelegd. In deze regio immers moesten destijds complete woonwijken plaatsmaken voor de kilometerslange tankgracht. Naar schatting 135.000 inwoners dienden huis en haard te verlaten. Iets wat diepe sporen trok door families die uit elkaar werden gehaald. Iets ook wat grote verdeeldheid zaaide tussen stedelingen van wie sommigen moesten vluchten terwijl anderen er - belast met de bouw van die bunkers - een goede boterham aan verdienden.



Hoewel de bunkers inmiddels al meer dan 70 jaar niet meer in gebruik zijn, hangt er soms nog wel wat van de oorspronkelijke sfeer. Dat geldt bijvoorbeeld voor een Haagse manschappenbunker die nu voor het eerst voor het publiek wordt opengesteld en waar nog overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog en de latere Koude Oorlog zichtbaar zijn.



Eveneens in Den Haag delen mensen die de oorlog zelf nog hebben meegemaakt hun ervaringen. Acteurs tonen hoe het leven er in en rond de bunkers aan toe ging. Historische voertuigen rijden bezoekers heen en weer tussen de verschillende bunkerlocaties. Filmvertoningen met historisch beeld brengen de bezoeker terug naar voorbije tijden. Speciaal voor kinderen is er een opdrachtenboekje om hen meer te leren over dit stukje geschiedenis.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!