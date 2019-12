Hoofdverdachte en drie ‘geldezels’ aangehouden voor afpersing met naaktfoto’s van 45 mannen

De politie heeft eind vorige week vier nieuwe aanhoudingen verricht in een grootschalig onderzoek van de recherche Zoetermeer naar ‘sextortion’. De arrestanten worden ervan verdacht minimaal 45 mannen te hebben afgeperst die online naaktfoto’s hadden gedeeld. De slachtoffers hebben vervolgens in totaal vele tienduizenden euro’s overgemaakt.

Een van de hoofdverdachten is een 21-jarige Delftenaar. Daarnaast zijn er drie zogenoemde ‘money mules’ (geldezels) aangehouden: twee 18-jarige Hagenaars en een 19-jarige Zoetermeerder. ‘De laatste drie verdachten stelden hun bankrekeningen ter beschikking van de hoofdverdachten’, laat de politie weten. De drie ‘geldezels’ mochten na verhoor weer naar huis. De hoofdverdachte uit Delft zit nog vast. Hij is vrijdag 13 december voorgeleid.

Wat is Sextortion? ,,Sextortion is afpersing met een seksueel getinte foto of video van het slachtoffer. In dit onderzoek betrof het naaktfoto’s of -video’s van het slachtoffer”, meldt de politie. ,,Maar bij sextortion kan het ook gaan om webcambeelden van iemand die zo worden gemonteerd dat het lijkt alsof het slachtoffer seks heeft met bijvoorbeeld een minderjarige. De afpersers willen vaak geld of juist nog meer pikante beelden.”

Meerdere aanhoudingen

Het is niet de eerste keer dat er aanhoudingen worden verricht in het Zoetermeerse onderzoek. Op maandag 30 september werden de eerste twee hoofdverdachten aangehouden; een 25-jarige Zoetermeerder en een 19-jarige Delftenaar. Niet veel later werden nog drie verdachten aangehouden.

Drie van de eerder aangehouden verdachten zitten op dit moment nog in voorlopige hechtenis. ‘De vierde verdachte is na 44 dagen in vrijheid gesteld, een vijfde is met schorsende voorwaarden in vrijheid gesteld. Beide mannen zijn nog wel verdachte in het onderzoek.’

Totaal meer dan 70 verdachten

Naast het onderzoek van de recherche in Zoetermeer lopen er nog twee grote onderzoeken naar ‘afpersseks’ in het werkgebied van de politie Eenheid Den Haag. Ook in Delft en in Leiden worden afzonderlijke onderzoeken gedaan. ‘In totaal hielden agenten in deze drie onderzoeken meer dan zeventig verdachten aan. Samen wisten zij van (vermoedelijk) een kleine tweehonderd slachtoffers enkele tonnen af te troggelen.’

De onderzoeken staan los van elkaar, maar de werkwijze van de verdachten is vrijwel identiek. De slachtoffers denken via een datingssite in contact te komen met een vrouw en versturen na enige tijd naaktfoto’s van zichzelf naar hun toekomstige afspraakje. Maar van een date zal het nooit komen. ‘Voordat de twee elkaar voor het eerst in het echt ontmoeten, worden de mannen benaderd door iemand die geld van hen eist. Als dit niet wordt betaald, worden de naaktfoto’s gedeeld met vrienden en familie. Om dit te voorkomen, maken vele slachtoffers bedragen over die variëren van enkele honderden tot duizenden euro’s.’