Hoog- en laagopgeleid Den Haag komen elkaar nooit tegen: meest gesegregeerde stad van Nederland

Rosalin op zee ‘Die jaap boven mijn oog wordt een litteken, dus ik houd aan The Ocean Race een souvenir over’

Rosalin Kuiper (27) doet met Team Malizia mee aan de zwaarste en gevaarlijkste zeilwedstrijd ter wereld: The Ocean Race. De Zoetermeerse zeezeiler is de enige Nederlandse deelnemer die in deze editie meevaart en vertelt hieronder over haar ervaringen.