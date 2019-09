Hoog tijd voor een eerbetoon aan de ‘boerenschilder’

'Een heldhaftige boer als hoofdonderwerp voor een schilderij? Dat druiste in tegen alle zogenoemde academische regels over hoe het hoorde", vertelt Wite De Savornin Lohman, manager van De Mesdag Collectie aan de Laan van Meerdervoort 7F in Den Haag. Toen de Franse kunstenaar Jean-François Millet in 1850 zijn schilderij met een zaaiende boer als superheld toonde, zorgde hij voor een radicale omwenteling in de schilderkunst.