Hoogblonde vamp Pia was de allereerste BN’er; ze kwam op het nationale nieuws toen ze haar pink brak

Jong meisje krijgt klappen in gezicht als ze geen mondkapje draagt in tram: ‘Ze was in shock’

Een minderjarig meisje is mishandeld nadat een man het er niet mee eens was dat zij geen mondkapje droeg in de tram in Zoetermeer. De politie is nu op zoek naar de verdachte en een andere getuige. ,,Het meisje was flabbergasted en in shock”, zegt rechercheur Piet Corveleijn, die de zaak onderzoekt.

18:03