Hoogbouw op ANWB-grond, buurt is boos

Voorscho­ten zoekt nieuwe burgemees­ter en mikt daarbij op de huidige waarnemer

11:26 Na Wassenaar is nu ook het aangrenzende Voorschoten op zoek naar een nieuwe burgemeester. Ver hoeft de gemeenteraad niet te zoeken, want nu is al duidelijk dat de huidige waarnemer, Pauline Bouvy-Koene, van harte wordt uitgenodigd te solliciteren.