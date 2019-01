Hoogleraar Wim Groot maakt zich geen zorgen: 'Wegvallen Bronovo niet zo erg'

Terwijl er ondertussen steeds minder bedden nodig zijn, zegt hij. ,,Het overgrote deel van de patiënten, 60 tot 70 procent, komt niet in een bed terecht. Het belang van 'bedden in een gebouw' wordt steeds kleiner.''

Efficiënter

Steeds meer mensen gaan na een behandeling direct naar huis. Die trend is al jaren gaande en zet zich volgens hem ook verder voort. ,,Er wordt meer poliklinisch gedaan. Er zijn minder bedden nodig'', aldus Groot. ,,Het is efficiënter om dure gebouwen te sluiten. Dat scheelt veel kosten. Elk gebouw heeft nu catering, schoonmaak, personeel en organisatie, overhead-achtige activiteiten en managementlagen.‘’ De hoogleraar snapt het sentiment van mensen wel, die het gevoel hebben dat ze 'hun' ziekenhuis verliezen. Ze hebben bijzondere herinneringen aan bijvoorbeeld een geboorte of aan een ziekenhuisopname. Een petitie om alle ziekenhuizen van het HMC te behouden, werd vorige week in een paar uur tijd bijna 20.000 keer getekend. ,,Bronovo heeft een naam en een reputatie. Ook omdat de koninklijke familie er beviel. Mensen uit de buurt hebben er ook een speciale connectie mee. Dat geeft een sentimentele band'', weet Groot.

De hoogleraar is niet ongerust over het verdwijnen van bijvoorbeeld HMC Bronovo in de hofstad. ,,In Den Haag zijn meerdere ziekenhuizen die overeind blijven. Je hoeft als Hagenaar echt geen half uur te rijden om weer een ziekenhuis te vinden.'' Er moet volgens hem voor de inwoners van de stad wel wat te kiezen blijven. Dat is het recht van de consument, vindt hij. Maar ook omdat één ziekenhuis in één stad kwetsbaar maakt. ,,Denk bijvoorbeeld aan de uitbraak van een resistente bacterie.''