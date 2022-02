Hoogleraren-stel keert vanuit Canada terug naar Nederland: ‘Willen dichter bij onze kinderen wonen’

„Van wie onze zonen Emlyn en Willem dat eigenwijze tegendraadse hebben, is voer voor psychologen”, zegt Henk Stam (1954) met een lach in zijn stem. De voormalig hoogleraar psychologie aan de universiteit van Calgary kijkt rond in de huiskamer van het rijtjeshuis in Voorburg. „Na veertig jaar kwamen mijn Canadese vrouw Lorraine en ik terug naar Nederland. We wilden dichter bij de familie en ons eerste kleinkind wonen. Lorraine was ook hoogleraar psychologie. Voor ons psychologen is het een interessante tijd. Er gebeurt veel. Van klimaatsveranderingen tot hoe wij mensen met elkaar, de natuur en dieren omgaan. Nadat wij eerder overstag gingen, bleek de Netflix-documentaire The game changers ook voor onze zoon Willem het laatste zetje om voor de veganistische levensstijl te kiezen. Het bevalt goed. Met de feestdagen hadden we geen kalkoen, maar veganistische ham.”