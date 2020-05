Hoogste baas Staedion waarschuwt: ‘We kunnen niet zoveel nieuwe huurwoningen bouwen’

In Den Haag wordt van oudsher altijd al meer sociaal gebouwd dan in de omringende gemeenten. ,,Die verdeling moet anders’’, vindt Krzeszewski. Het huidige college wil graag dat er jaarlijks 1200 woningen in de sociale sector bijkomen vanwege de enorme vraag naar betaalbare huurwoningen in de stad. ,,Maar ik vrees dat de corporaties niet kunnen voldoen aan die enorme opgave. Die is nogal hoog. We zitten nu alleen als Staedion op zo’n 800 woningen. Wij zien liever dat de rest in de andere omliggende gemeenten komt.’’