Hooibalen, rokende BBQ’s, Amerikaanse vlaggen: Amerika heerst op het Wild Rooster

Wild Rooster is een gratis Haags stadsfestival met rockabilly, bluegrass, uptempo blues en rock-’n-roll uit vervlogen tijden. Het evenement telt 20 acts verdeeld over twee podia en is in tien jaar tijd uitgegroeid tot een vaste stek voor liefhebbers van alles wat met country, rockabilly en americana te maken heeft. De bands komen uit de rootsmuziekscene van de VS, Frankrijk, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, aangevuld met Haagse helden als Sunfire en Folding Mirrors Old Time Band.