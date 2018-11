'Hooikoortsplant' in de stad aangetroffen

De zaden van de Alsemambrosia zijn als bestanddeel van vogelvoer in Nederland terechtgekomen, schrijft de gemeente op haar website. In tuinen staat de plant daarom vaak op plekken waar vogels gevoerd worden of waar vetbollen hebben gehangen.



De Alsemambrosia is te verwijderen door de plant met wortel en al uit de grond te trekken. Het is belangrijk om handschoenen te dragen en de plant niet bij het groenafval te gooien, omdat de zaden dan alsnog worden verspreid.



