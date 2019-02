Hoop op 2020 voor fietsgarage Koningin Julianaplein, maar raad blijft kritisch

,,We zijn er nog niet gerust op dat de fietsgarage in 2020 open kan", stelde de kritische Maarten de Vuyst (GroenLinks). Zijn fractie baalt, net als de andere fracties dat de gedroomde fietsenstalling, de op een na grootste van Nederland, nog niet open is. ,,Het komt er op neer dat we al jaren naar een bouwput kijken op een plek waar een fietsenstalling had moeten staan. En dat op zo’n iconische plek", aldus GroenLinks.



De fiets is in Den Haag een populair vervoermiddel en juist daarom had de gemeente haar zinnen gezet op de parkeergarage, met plek voor liefst 8500 fietsen. Het ding had drie jaar geleden al open kunnen zijn, maar de bouw liep forse vertragingen op en het project valt in ieder geval 3,5 miljoen euro duurder uit dan was geraamd.



De nieuwe wethouder Robert van Asten (D66) liet deze zomer een onderzoek doen naar alle tegenslagen en de oorzaken ervan. Over de uitkomst van dat onderzoek van Deloitte spraken raadsleden vanochtend in een commissievergadering.

Volledig scherm Ondergrondse fietsenstalling Koningin Julianaplein, artist impression. © Gemeente Den Haag

‘Verliezers’

Ook Van Asten had het liever allemaal anders gezien, zegt hij. Er zijn volgens hem veel verliezers. De fietsers in de eerste plaats die op hun ‘state of the art’ garage met salon-uitstraling moeten wachten. ,,Maar ook de bouwer (Mobilis, red.)’’, zei hij. Want ook dat bedrijf heeft volgens hem veel geld op het project toegelegd. ,,Winstmarges zijn door alle vertragingen verdampt.’’



Volgens Deloitte is het debacle vooral te wijten aan foute keuzes bij aanvang. Mobilis koos voor een verkeerde bouwmethode en moest dit later terugdraaien en aanpassen. Dit kostte tijd. Ook stelde Deloitte vast dat de coördinatie door de gemeente beter kan, en dat er te traag is gewerkt op het stadhuis bij tussentijdse aanpassingen in de plannen. ,,Mismanagement”, noemde Peter Bos van de HSP het.



Van Asten heeft goede verwachtingen dat het in 2020 allemaal goed komt. ,,Wethouder Revis (VVD) en ik zitten er bovenop om te zorgen dat er niks tussen wal en schip valt.’’ De lijnen tussen het stadhuis en de bouwer zijn volgens hem inmiddels qua organisatie een stuk strakker.

Volledig scherm Een impressie van het nieuwe Koningin Julianaplein. © Gemeente Den Haag

Geduld