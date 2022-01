Hoornbrug in Den Haag kampt met storing

Dronken automobi­lis­te (19) rijdt door na aanrijding, twee gewonden naar ziekenhuis gebracht

Een 19-jarige vrouw is donderdagavond doorgereden na een aanrijding van drie personen in de Televisiestraat in Den Haag. Twee van de drie slachtoffers zijn gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De automobiliste, die reed onder invloed, is later samen met een tweede verdachte aangehouden.

31 december