Hoosbuien doen Den Haag de das om

Stel verdacht van brand door hennepkwe­ke­rij

8:01 Een Leidschendams echtpaar wordt verantwoordelijk gehouden voor een grote uitslaande woningbrand in 2017 in Sliedrecht. Het stel zou gisteren voor de rechter verschijnen, maar dat gebeurt nu pas in mei. Onverwacht breidde justitie gisteren de beschuldiging uit.