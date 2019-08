Hopelijk krijgen de supporters postuum geen gezeik met de buren

Afscheid nemen in stijl doe je in Den Haag. Gek van industrieterreinen? Dan zijg je neer op begraafplaats Sint Barbara in de Binckhorst. Verzot op het duin laat je je vallen in Ockenburgh. En als je eeuwig wilt deinen, dan maak je met rederij Trip je laatste reis op zee - waar geliefden je uitstrooien over het grote meer.