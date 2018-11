Hopen op Trump bij Haagse top van ondernemers

De Amerikaanse delegatie staat onder leiding van minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo. Maar de hoop is dat Trump zelf naar Den Haag komt. Hij is die week al in Europa voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het belangrijkste doel van de bijeenkomst is ondernemers en investeerders uit de hele wereld met elkaar in contact brengen. Daarnaast wordt er gezocht naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. In Den Haag verwacht het ministerie van Buitenlandse Zaken zo’n tweeduizend deelnemers, waarbij plek is voor tweehonderd Nederlandse zakenlui en geldschieters. Maar ook elders in het land vinden activiteiten plaats, aldus het ministerie.

Kosten

In het World Forum zijn voedsel, water, energie, gezondheid en connectiviteit de centrale thema’s. Verder wordt op deze negende editie van de GES gesproken over de toekomst van werk en de toegang tot kapitaal. De 15 miljoen euro die het evenement kost, worden door Nederland betaald.



De eerste GES vond plaats in 2010 in Washington. Daarna volgden onder meer Dubai, Istanbul en Nairobi. Het Indiase Hyderabad was in 2017 de laatste gaststad voor een GES. Toen was Ivanka Trump, de dochter van de president, de delegatieleider van de Amerikanen.



