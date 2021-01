Horeca-adviseur eist dat boek Richard De Mos wordt gerectificeerd: ‘Ik word nu voor verrader uitgemaakt’

Bewoners Bloemen­buurt vrezen dakopbou­wen in hun straten: ‘We hebben nu al bijna geen zon meer’

30 januari Ruim vijftig gezinnen in de Bloemenbuurt zijn naar de Raad van State gestapt om de bouw van dakopbouwen in hun straten tegen te houden. Tot verbijstering van de Hagenaars gaf de gemeente eind vorig jaar toestemming voor de bouw van een vierde laag boven de koopwoningen in de Geranium- en Begoniastraat. ,,We hebben dadelijk nooit meer zon in huis.’’