Horeca doneert fooien aan goede doelen

,,Keep the change, change the world!" Met dat uitgangspunt vindt vandaag de veertiende Nacht van de Fooi plaats in onder andere Den Haag en Delft. Personeel van zevenhonderd horecagelegenheden in twaalf steden staat de inhoud van de fooienpot af aan kleinschalige en duurzame ontwikkelingsprojecten.