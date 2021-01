Horeca en winkels in Haagse centrum zetten alles binnen uit angst voor rellen: ‘Voor de zekerheid’

Den Haag uitgestor­ven tijdens avondklok: alleen in Duindorp vernieling van straatcamera’s en eerste boetes uitgedeeld

24 januari De eerste nacht met een avondklok is in Den Haag gisteravond en vannacht rustig verlopen. Alleen in Duindorp zijn volgens de politie twee openbare orde camera’s vernield. De palen werden door de politie verwijderd onder toezicht van de ME. In de Pluvierstraat werd een brandje gesticht. De eerste boetes zijn uitgedeeld in de stad.