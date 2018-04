Horeca in voormalige Amerikaanse ambassade aan Lange Voorhout

Nu de Amerikanen naar Wassenaar zijn vertrokken, maakten diverse organisaties en instellingen de afgelopen dagen hun wensen kenbaar voor het rijksmonument. Zo wil popmuseum RockArt, dat nu nog in Hoek van Holland is gevestigd, graag naar het Lange Voorhout toe. Ook was er een pleidooi om er een debatcentrum en een 'Paleis van de verbeelding' van te maken. Eerder werd al geopperd om in het gebouw het Escher Museum te vestigen in combinatie met een hotel.