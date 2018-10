Horeca-ondernemer vrijgesproken van uitbuiting bananenchipsbakkers

Video Nawijn: ‘De situatie was zeer intimide­rend’

17:11 Hilbrand Nawijn, voormalig minister en tegenwoordig raadslid in Zoetermeer, is bedreigd tijdens een interview in winkelcentrum Palenstein. De fractievoorzitter van LHN vertelt over zijn aanvaring met de jongeren. Het is onrustig in Palenstein sinds de dood van de 18-jarige Wessel die vermoedelijk door een politiekogel werd geraakt in Delft. Hij overleed later die nacht in een ziekenhuis in Zoetermeer waar hij voor de deur was neergelegd.