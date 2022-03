Horeca-Oscars voor de Mall en The Collector: ‘Superlatieven schieten tekort’

Een van de grote winnaars van de avond is Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Zij wonnen in categorie Best New Hospitality Project. ,,Superlatieven schieten hier tekort”, zei de jury over het nieuwe winkelcentrum. ,,Ze krijgen het voor elkaar om heel Nederland naar Leidschendam te laten komen. Wij snappen wel waarom: deze mall is groots, spectaculair en on-Nederlands én imponeert met zijn architectuur. Dít is het shoppen van de toekomst. Een winnaar met een wow-factor.”