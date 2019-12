Horecaman Cees Pluimgraaff maakt Haagse CDA-fractie weer compleet

Zij stapte vorige week op, omdat ze geen wethouder mocht worden. In de strijd voor die bestuursfunctie legde ze het af tegen Hilbert Bredemeijer. Hij zit in het college van burgemeester en wethouders dat donderdag wordt geïnstalleerd, nadat het vorige college viel door de corruptiezaak bij Groep de Mos.

Het CDA wilde Koster graag als fractievoorzitter houden, omdat ze degelijk en ervaren is. Maar nadat ze succesvol onderhandelde over toetreding van de partij tot het stadsbestuur, stapte ze op.

Het is verrassend dat Pluimgraaff nu terugkeert, Karsten Klein en Michel Rogier stonden namelijk hoger op de kieslijst van de christendemocraten. Beiden bedankten echter voor het aanbod. Pluimgraaff had lang een strandtent op Scheveningen en was bestuurder bij Koninklijke Horeca Nederland. Hij werkt nu bij de stichting Nederlandse Draf- en Rensport.