Horecavoorman spreekt Van Zanen na corona-alarm: ‘Gaat om fractie van de 3000 zaken in Den Haag’

Waakzaamheid is nodig, maar van ‘vele coronabesmettingen in de horecagelegenheden Haaglanden’, waarover burgemeester Van Zanen donderdagavond zijn zorgen uitte , is geen sprake. Dat zegt de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, maar ook de regionale GGD.

De burgemeester van Den Haag verstuurde na overleg in de Veiligheidsregio Haaglanden (met onder meer zijn collega’s in gemeenten als Delft, Wassenaar en Westland) een persbericht, met daarin de waarneming ‘ Een opvallend deel van deze besmettingen vindt plaats in horecagelegenheden.’

Dat werd niet met cijfers onderbouwd. Volgens Maarten Hinloopen van KHN Den Haag gaat het in de hofstad om drie kleine cafés, waarvan twee uit voorzorg sloten, en daarnaast één cluster van zes besmettingen bij het personeel van Luden. Maar dat was al bijna twee weken geleden, leert navraag bij de bekende zaak aan het Plein. Niemand werd ziek, volgens de GGD is ook geen besmetting van gasten gevonden. ,,Iedereen houdt zich daar ook netjes aan de regels”, aldus een woordvoerder van de gezondheidsdienst.

Geschrokken van het bericht van Van Zanen, voerde KHN-voorman Hinloopen vrijdag een gesprek met hem, want ,,op drieduizend horecazaken zijn vier er natuurlijk erg weinig.” Landelijk is de horeca goed voor nog geen 4 procent van alle besmettingen die via bron- en contactonderzoek worden bestudeerd, blijkt uit RIVM-cijfers. Van Zanens woordvoerder zegt dat ook in omliggende gemeenten gevallen bekend zijn, maar hoeveel en waar, dat kan hij niet zeggen. Bij de GGD zijn in de regio Haaglanden evenwel geen andere grote clusters van besmettingen gesignaleerd.

Dat de burgemeester nogmaals waarschuwt dat corona niet weg is, vindt KHN wel goed. Want nu het kouder wordt en vaker regent, trekken gasten weer naar binnen. En dan is het zeker in kleine cafés oppassen. ,,Die kroegjes gaan een zwaar seizoen tegemoet”, voorziet Hinloopen. De branche hoopt dan ook dat in de herfst en winter meer buiten mag, dan normaal gesproken is toegestaan. ,,We willen dat de huidige versoepelingen blijven.”

