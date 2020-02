Horen, zien en zwijgen: Gokken ging jaren door in rafelrandje van Schilderswijk

Sparta vergroot degradatie­zor­gen van pover ADO

11 februari Sparta Rotterdam heeft de eerste competitiezege in 2020 te pakken. De ploeg van coach Henk Fraser won op eigen veld met 4-2 van ADO Den Haag. De Rotterdammers zijn nu in zes opeenvolgende thuiswedstrijden in de eredivisie ongeslagen. Sparta verstevigde de positie in de middenmoot, ADO bleef zeventiende.