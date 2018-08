Horrorcircus komt naar Malieveld

,,Het is een lugubere Britse horrorshow”, vertelt een woordvoerder. ,,Je moet niet angstig aangelegd zijn als je er naartoe gaat.’’ Een rockband en een groot technisch team ondersteunen de horroracts, die gepresenteerd worden door John Haze. Haze is opgegroeid in een Engels klassiek circus, maar wilde iets doen waarmee hij het publiek kon blijven verbazen. Dus combineerde hij zijn passie voor rock-‘n-roll met het genre horror. ,,Ik had nooit gedacht dat de combinatie horror, rock en circus zo’n hit zou worden”, aldus Haze.

Wereldwijd

Circus of Horrors is een productie die wereldwijd te zien is. Twee jaar geleden werd de act als eens opgevoerd in Nederland, in de RAI in Amsterdam. Het horrorcircus is niet geschikt voor kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.



