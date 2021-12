‘Horrorpoller’ dag en nacht bewaken heeft tot nu toe al 280.000 euro gekost: ‘Dat is toch waanzin’

De beweegbare paal bij het HagaZiekenhuis heeft niet voor niets de beruchte bijnaam horrorpoller gekregen. In de eerste weken klapte de ene na de andere automobilist er bovenop. Sterker: het ding was in juni van dit jaar amper een paar uur geplaatst, toen de eerste bestuurder er al op botste. Op sommige dagen was het zelfs meerdere keren per dag raak. Terwijl het ene voertuig nog niet eens was weggetakeld, werd de volgende alweer in de vernieling gereden.