Hossein wilde jong rijk worden en verkoopt nu kaviaar en champagne over de hele wereld

Wieg tot graf Verloofde Silvana (1982-2023) vroeg om meer tijd met haar dochter, toen sloeg het noodlot toe

Silvana was klein van stuk maar door haar vurige karakter, en haar recht voor z’n raap manier van doen, vergat je al snel dat ze nog geen 1.60 meter was. Volkomen onverwacht stierf ze, ’s nachts in haar slaap, aan een acute hartstilstand. Deze keer in de rubriek Van Wieg tot Graf het levensverhaal van Silvana Cinjee (19 maart 1982 – 12 juli 2023).