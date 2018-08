Hotdogkraam Den Haag Outdoor kantelt na botsing op A13

Het ambulancepersoneel constateerde dat er geen sprake was van letsel bij de inzittenden van de voertuigen. De bestuurder van de personenauto is door de politie aangehouden vanwege rijden onder invloed. Volgens calamiteitensite Regio 15 zou de man aan de politieagenten hebben verklaard in slaap te zijn gevallen. Uit een drugstest bleek echter dat hij sporen van THC in zijn lichaam had.