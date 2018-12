Hotel Des Indes schaart zich bij wereldtop

Normen

Nieuwe leden van The Leading Hotels worden streng gecontroleerd of zij blijven voldoen aan de hoogste normen op het gebied van comfort en service. Ook de kracht en aantrekkingskracht van de hotels tellen zwaar, evenals de locatie.



In Nederland staan het Conservatorium Hotel, Hotel Okura en De L’Europe in Amsterdam ook op de lijst.



