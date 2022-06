Hotelkamers zijn weer vol, maar de zorgen blijven: ‘We moeten ons voorbereiden, maar hoe dan?’’

Het zijn spannende tijden voor Stefan Heger en zijn vriendin Stefanie. Het stel zegde eerder dit jaar hun vaste baan op en nam een klein boutiquehotel (negen kamers) in de grootste badplaats van Nederland over. Best gewaagd, beseffen de twee. De hotelsector heeft het immers door corona moeilijker dan ooit. De Haagse hoteliers op Scheveningen kregen de afgelopen jaren hun hotels wel vol in de zomers, maar de rest van het jaar was de bezetting dramatisch laag. De grote vraag is of dit de komende jaren zo blijft.