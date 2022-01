Hotelmoord, mishandeling en verkeerde diagnose: dit zijn de best gelezen verhalen van afgelopen week

Top 10Briza (40) werd dood aangetroffen in Wassenaarse hotelkamer, zwangere Alicia (28) werd in haar buik getrapt bij een verkeersruzie en Francis (33) werd vijf keer weggestuurd met migraine, maar het bleek een hersentumor te zijn. Hieronder een overzicht van onze meest gelezen verhalen van afgelopen week.

Transgender sekswerker Briza lag dood in hotelkamer na ruzie met vriend

De vrouw die is omgebracht in een kamer van het Van der Valk Hotel in Wassenaar, is de Colombiaanse transgender sekswerker Briza (40). ,,Zij was echt een gek, maar lief persoon.”

Zwangere Alicia (28) in buik getrapt na verkeersruzie

Zeven maanden zwanger en dan expres in je buik geschopt worden door drie jongens die je tegenkomt in het verkeer. Het overkwam de Westlandse Alicia tijdens de jaarwisseling. De 28-jarige vrouw en haar man werden ’s nachts in ’s-Gravenzande volkomen in elkaar geslagen door drie jongens in een donkere Renault Twingo. ,,Ik dacht alleen maar aan de kleine en mijn man.”

Vijf keer werd Francis (33) weggestuurd met migraine, maar het bleek een hersentumor

Ze had graag een wereldreis gemaakt of misschien moeder willen worden. Maar door de meest kwaadaardige soort hersenkanker is de 33-jarige Francis Pattiruhu ongeneeslijk ziek. Francis is te zien in het tv-programma Over Mijn Lijk.

In achterkamertje van beautysalon verdienen ze aan leed van toeslagenouders

Haagse Turken melden zich massaal als gedupeerde van de Toeslagenaffaire. Uit onderzoek van het AD blijkt dat schimmige tussenpersonen tegen betaling van 150 euro formulieren verstrekken waarmee de aanvragers tienduizenden euro’s kunnen claimen. ,,Schandalig dat ze misbruik maken van deze mensen.” Hoe in een achterkamertje van een gesloten beautysalon op de Leyweg geld wordt verdiend aan het leed van veel ouders.

De voetbalwereld lag aan haar voeten, nu vecht ‘Gigi’ voor haar leven

De voetbalwereld lag aan haar voeten totdat Gianduja Vandeuren op nieuwjaarsdag betrokken raakte bij een zwaar ongeluk in het Belgische plaatsje Sint-Katelijne-Waver. Het 18-jarige toptalent, dat twee maanden geleden nog uitkwam voor zaalvoetbalteam ZVV Den Haag, vecht momenteel voor haar leven, drie dagen na de frontale aanrijding. ,,Ze is het grootste talent dat in België rondliep.”

Trees woonde 1,5 jaar in hotel vanwege huurhuis vol schimmel, nu moet ze 11.000 euro betalen

Trees Steeghs is al zes jaar verwikkeld in een strijd met woningcorporatie Vestia over de schimmel en het vocht in haar Haagse woning. Ze kreeg zoveel gezondheidsklachten, dat ze tijdelijk naar een hotel moest en een vervangende woning. Na 1,5 jaar is ze weer terug in haar eigen woning, maar nu heeft ze van Vestia een rekening gekregen van 11.000 euro voor de hotelkosten.

Wanhoop bij bijstandsmoeder Natasha door hoge stookkosten

Natasha Bronkhorst kan het nog steeds niet geloven. De Haagse moeder van drie kinderen moet maar liefst 4100 euro bijbetalen voor stookkosten aan de woningcorporatie. En dat is alleen nog maar voor het jaar 2020, de rekening van 2021 moet nog komen. Ook andere buren hebben hoge rekeningen gekregen. ,,Ik leef van een uitkering, waar moet ik dat van betalen?’’

Rita Verdonk keert terug in de politiek en sluit zich aan bij Richard de Mos

Rita Verdonk wordt de running mate van Richard de Mos bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. ,,Rita spreekt net als wij de taal van de gewone mensen in de straat en lost graag problemen op”, zegt De Mos.

Gezin kon jaren na gasexplosie eindelijk naar huis, toen ze wéér gas roken: ‘Geloof je toch niet?!’

Patrick en Ninoeska overleefden drie jaar geleden maar net een gasexplosie in Den Haag. Toen ze terugkeerden in hun herstelde huis roken ze weer gas. Bijna was het huis van het stel nóg een keer ontploft.

Bekende coronademonstrant met grote fakkel aangehouden voor huis van Sigrid Kaag

Een bekende coronademonstrant is woensdagavond in het centrum van Den Haag opgepakt, nadat hij een fakkeltocht hield bij de woning van D66-leider Sigrid Kaag. Ook zou hij bij Kaag hebben aangebeld. De 29-jarige activist werd vorige maand in Rotterdam ook al gearresteerd toen hij met een masker op bij de woning van demissionair ‘coronaminister’ Hugo de Jonge aanbelde. Kaag spreekt van ‘angstaanjagende gebeurtenissen’ voor haar huis.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.