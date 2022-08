Hotels doen weer goede zaken, maar durven vlag (nog niet) helemaal uit te hangen

Spaans, Duits, Engels, Frans en andere exotische talen. Veel Nederlands wordt er deze weken op straat niet gesproken in de Haagse binnenstad, die overspoeld wordt door toeristen. Ecuadoriaan Victor Cueva, die vandaag samen met zijn gezin foto's aan het nemen is langs de Hofvijver, is zichtbaar aan het genieten van het historische centrum. ,,La Haye is echt schattig, kleurrijk en netjes’’, zegt hij in het Frans. De kok, die al jaren in Brussel woont, is hier voor het eerst. Hij kende alleen Amsterdam en Rotterdam. ,,Maar ik wilde Den Haag een keer zien omdat het een bekend stad is, vanwege het Paleis van Justitie.’’