Hotelschool ROC Mondriaan blijft maar doorgroeien

Een paar jaar geleden stond de schooldirectie voor een belangrijke keuze: de International Hotel and Management School inkorten tot een driejarige opleiding, of toch vasthouden aan vier jaar?

Directeur Jacqueline van der Zwan: ,,We waren ervan overtuigd dat we meer verdieping en kwaliteit konden bieden in vier jaar tijd, tegelijkertijd concurreer je dan direct met opleidingen die een korter traject aanbieden.''

De keuze om de langere opleiding te behouden is goed uitgevallen, concludeert Van der Zwan inmiddels. ,,We bestaan dit jaar veertig jaar en groeien stevig. Vanaf komend schooljaar tellen we 1050 studenten. Dat is 400 meer dan vijf jaar geleden.''

De komende week staat in het teken van feest, met onder meer vieringen voor oud-studenten en internationale relaties. ,,De komende tijd gaan we inzetten op wat wij noemen: de inspiratiemotor'', stelt Van der Zwan. ,,Dat betekent concreet dat we meer contact willen tussen bedrijfsleven, studenten en oud-studenten. Ik zit bijvoorbeeld in het bestuur van Koninklijke Horeca Den Haag en zal bedrijven benaderen met de vraag om de deur te openen voor eerstejaarsstudenten.''

Hoefsmid

Van der Zwan noemt het het meester/gezel-leren. ,,Zoals in vroeger tijden de hoefsmid zijn vak overdroeg aan zijn gezel, zo geldt dat bij ons voor koks, hotelmanagers en restauranthouders. Die uitwisseling van kennis werkt twee kanten op: onze studenten reizen de hele wereld over en nemen ook hun kennis mee de schoolbanken en bedrijven in.''

Door robotisering zullen beroepen in de gastvrijheidssector de komende jaren flink gaan veranderen, voorspelt Van der Zwan. ,,Zoiets als inchecken bij een hotel, bijvoorbeeld. Dankzij nieuwe technologie is daarvoor geen menselijke handeling meer nodig.''

Dat maakt het niet minder belangrijk om in de lessen te benadrukken hoe je gasten het gevoel geeft dat ze welkom zijn, benadrukt ze. ,,Want uiteindelijk is dat vaak de reden dat mensen terugkeren naar een horecaplek: de vriendelijke ontvangst door een gastheer- of vrouw.''