'Hou barbecue en loslopende honden in Madestein van elkaar gescheiden'

Het is pas april, maar de eerste zomerse dagen zijn inmiddels achter de rug en dat betekent ook dat de barbecues in de Haagse parken alweer aangestoken zijn. Want barbecueën is in principe overal in Den Haag toegestaan. Vorig jaar leidde dat al tot frictie met hondenbezitters. Honden mogen in delen van het natuurgebied namelijk vrij rondlopen. Maar op de tropische dagen, als er volop worstjes, hamburgers en speklappen worden gegrild, blijven er regelmatig stapels afval achter.