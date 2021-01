Hou vol, hou vast moet de burger weer moed geven: ‘Toepasselijk voor situatie waarin we zitten’

Hou vol, hou vast heet het nummer waarmee uw band de burger moed in zingt. Hoe kwam u op het idee?

,,Met mijn band en enkele bekende artiesten deed ik in december de muzikale begeleiding van het evenement Lichtjesavond Delft. Normaal gesproken is daar altijd veel publiek bij aanwezig, nu gebeurde dit op een lege Markt voor opnamen van Omroep West. We vonden die ambiance zo bijzonder, dat we het toen gezongen liedje Hou vol, hou vast nu apart presenteren."