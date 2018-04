'Hou zelf je uitgaven in de gaten'

Bedrijfsleider Bas Tuijt van strandzaak Suiderstrand in Kijkduin, ter hoogte van de Zandmotor, hoort niemand klagen. ,,Onze prijzen zijn kennelijk redelijk. Op Scheveningen vind ik het soms best aan de maat, maar dat trekt ook een ander publiek.'' Daarmee doelt hij op de buitenlandse toeristen en dagjesmensen van (ver) buiten Den Haag die daar neerstrijken. ,,Zij zijn meer bereid om een hogere prijs te betalen. Wij trekken vooral lokale, vaste mensen. Die pikken een pils van vier euro niet.''

Strandpaviljoens versus Grote Markt en Plein

Hoewel het Verschoor ontbreekt aan actueel (strand)terrasonderzoek verwacht hij dat de prijzen van de strandpaviljoens en van de reguliere horeca op Haagse topuitgaanspleinen als het Plein en de Grote Markt 'elkaar niet veel ontlopen'. Voor een pilsje gaat die vlieger niet helemaal op. Zo telt Leopold op het Plein 2,80 euro voor 25 centiliter Jupiler en vraagt At Sea in Kijkduin voor eenzelfde hoeveelheid Grolsch Kornuit 3,20 euro.

Verschoor: ,,Als het op het strand duurder is, komt dat omdat strandexploitatie onzekerder is. Die moet het meer dan een café op het Plein hebben van mooi weer, en dat is nu eenmaal geen garantie in dit land. Door wat duurder te zijn, kunnen ook in een minder seizoen de rekeningen worden betaald.''