House of Submission van meesteressen Illucia en Kate bestaat 10 jaar: 'Bij hard gillen gaat er een onderbroek in z'n mond'

OM sluit onderzoek naar dood Bulgaarse Elena (31), verdachte doodde zichzelf met pistool­schot

Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar de dodelijke verwurging van de Bulgaarse Elena Gencheva (31) in november 2021 in Den Haag gesloten. De man (33) die in beeld was als verdachte doodde een aantal dagen later zichzelf met een pistoolschot.