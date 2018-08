Houten fiets René Bom weer terug in Nederland

Binnenkort mag Bom zijn houten fiets weer in de armen sluiten. Anderhalve week geleden kwam hij zijn 'houten ros' weer op het spoor dankzij de Haagse facebookvolger Tony Konijn. De speurneus had voor de grap de woorden 'houten fiets' in het Pools op Google ingetikt en kwam vervolgens uit op een Poolse marktplaats. Het bleek om een fietsenhandelaar te gaan, die maar wat graag de fiets - na alle publiciteit - wilde teruggeven.



Een andere facebookvriend van Bom - die anoniem wil blijven - stelde voor om de fiets op te halen. En zo gezegd, zo gedaan: die heeft deze week de tweewieler uit Polen opgehaald en bij Bough Bikes in Hoofddorp, de fietsenmaker van wie Bom zijn heeft gekregen, gebracht. ,,Ik kreeg in een berichtje foto's van de fiets in het busje en hoorde dat ze hem vandaag hebben afgeleverd in Hoofddorp'', vertelt de Hagenaar enthousiast. ,,En daar gaan ze hem ook nog eens een opknapbeurt geven!''



Wanneer hij weer op zijn geliefde fiets door de Haagse binnenstad scheurt, weet hij nog niet. ,,Morgen bel ik met de fietsenmaker om daar een afspraak voor te maken. Ze komen hem ook nog eens brengen!''



Hij kan de situatie bijna niet bevatten. ,,Wat mensen allemaal niet voor je over hebben. Het is namelijk allemaal achter mijn rug om gegaan. Het is net een film! Ik krijg er bijna tranen in mijn ogen van.''



