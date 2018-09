HPC slaat nieuwe weg in als Popradar: 'We worden hét podium voor talent'

Waarom had het HPC een nieuwe start nodig?

,,Het HPC zat in zwaar weer. Zo vertrokken collega's en stopte de vorige directeur omdat de werkdruk te hoog was. Ook de gemeente maakte zich zorgen en verlengde onze subsidie met twee jaar, in plaats van de gebruikelijke vier jaar. Het was dus tijd om ons opnieuw uit te vinden, en daar werd ik als directeur voor gevraagd. Met het hele team hebben we het afgelopen jaar plannen gemaakt."



Wat verandert er?

,,Op drie punten voeren we veranderingen door. We pakken het pand aan. De oefenruimtes krijgen een likje verf, de belichting wordt aangepakt en vloeren worden gedaan."



En ten tweede?

Vervolgens gaan we ons volledig richten op talentontwikkeling. Haagse acts, muzikanten en initiatieven kunnen bij ons terecht voor (financiële) steun bij hun ontwikkeling. We worden kortom hét centrum voor talentontwikkeling."



En als laatste?

,,En ten derde moesten we ons imago verbeteren en dat doen we met de naamsverandering naar Popradar. De HPC is een begrip, maar niemand wist eigenlijk meer wat we precies doen. Bij een nieuwe focus hoort ook een nieuwe naam."



Waarom doet een 71-jarige deze klus?

,,Ik ben met pensioen en heb dus de tijd. En ik heb hetzelfde gedaan voor een popcentrum in Voorburg."



Hoe zijn de reacties?

,,Het personeel is laaiend enthousiast, mede omdat ze mee konden denken met de nieuwe plannen. Ook de gemeente is blij en heeft beloofd volgend jaar weer subsidie te verlenen."



