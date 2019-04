HSP: Afspraken over sociale woningen in poortgebouw Bronovo schaamteloos geschonden

,,Dit is ongehoord”, zegt Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij. ,,We hebben hier keiharde afspraken over gemaakt en die worden nu schaamteloos geschonden. Benoordenhout telt nu in z’n geheel een procent sociale woningen en blijft op deze manier een getto voor de happy few. Als we segregatie willen aanpakken zal er juist in deze wijk ook sociaal gebouwd moeten worden.”

Het vorige college heeft in 2017 een Plan Uitwerkings Kader vastgesteld voor de locatie van het poortgebouw van het Bronovo ziekenhuis in Benoordenhout. Hierin stond dat minimaal dertig procent uit sociale woningen zou gaan bestaan. Volgens de HSP blijkt nu, twee jaar later, dat er geen enkele sociale woning komt. ,,Uit de plannen blijkt dat de goedkoopste woningen 570.000 euro gaan kosten. Daarnaast komen een aantal nog duurdere penthouses en zorgwoningen, waarvoor minimaal 3500 euro per maand moet worden betaald.”

Spuikwartier

De partij maakt zich zorgen over het sociale woningaanbod in de stad. Mede omdat wethouder Revis (VVD) eerder al de afgesproken sociale woningen in het Spuikwartier liet schrappen. ,,Revis laat z’n oren hangen naar het grote geld van de vastgoedwereld en laat keer op keer de 30 procent sociale woningbouwnorm los”, zegt Bos. Dit blijkt volgens Bos ook uit de recent gepresenteerde jaarrekening. ,,De bouwproductie blijft ver achter bij de behoefte aan sociale woningen.”