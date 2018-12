Basabose meldt op sociale media dat zij geschokt en boos is na contact met het zedenbureau. ,,Ik sta nog te trillen van woede en verbijstering. De toon, de bejegening, de achteloosheid, het totaal gebrek aan empathie is diep shockerend.’’ Basabose stelt dat zij aangifte wilde doen tegen haar werkgever. Zij zou acht maanden lang te maken hebben gehad met avances, intimidaties en aanrandingen. De politieagent die de melding aannam zou volgens haar geïrriteerd gereageerd hebben: ‘Wat was die aanranding dan.’ De agent zou ook hebben gevraagd of daarbij ook de tong was gebruikt. Daarna zou hij volgens Basabose minutenlang hebben verteld dat hij zakelijk moet zijn en dat haar verhaal moet voldoen aan wettelijke bepalingen. De toont noemt de HSP’er betuttelend.

‘Schandalig’

Partijgenoot Peter Bos reageert ontdaan op het relaas. ,,Dit meen je niet. Lijkt erop dat er een ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd. Schandalig.’’



Fatima Faïd, eveneens raadslid én partijgenoot, spreekt de politie aan op Twitter. ,,Hoe vinden jullie zelf dat dit gaat. Is dit serieus hoe er in deze stad met slachtoffers van seksueel geweld wordt omgegaan?’’



De politie vindt het vervelend dat ‘het lijkt alsof zij niet begrijpen dat ongewenst seksueel gedrag veel impact heeft’. ,,Bij een telefonische intake schatten we in of een strafbaar feit gepleegd is. Er is vanmiddag contact met haar gezocht en een afspraak gemaakt voor een informatief gesprek. Hierin beoordelen we hoe de zaak te behandelen. We vinden het belangrijk om te bespreken waar haar gevoel over het eerder gevoerde gesprek vandaan komt.”



