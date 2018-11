HSP: ‘Groep de Mos is gevaar voor de democratie’

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van diezelfde partij vindt dat Groep de Mos ver over de schreef gaat. Hij noemt een algeheel demonstratieverbod een aantasting van de democratie. ,,Volledig in strijd met de Wet op openbare manifestaties, in de Grondwet verankerd.’’ Groep de Mos wil op die kritiek nu niet reageren. Gisteren stelde de partij dat het er klaar mee is dat een handvol beroepsklagers ieder jaar de intocht wil overstemmen met onrust. Kinderen en ouders moeten ongestoord van het sinterklaasfeest kunnen genieten, stelt de fractie.

Sponsor

Volgens Wijsmuller is een algeheel demonstratieverbod in strijd met de grondbeginselen van de wet. De kopman van HSP vindt dat Groep de Mos bovendien afstand hoort te nemen van tweets van de grootste sponsor van die partij, John van Zweden. De ondernemer, die tijdens campagnetijd geld stak in Groep de Mos, ging afgelopen weekend rond de intocht los op twitter. Hij noemde raadslid Fatima Faid (HSP) , die tegen Zwarte Piet is ,,het meest walgelijke raadslid wat er in Den Haag ooit heeft gezeten. Dit stuk shit van HSP Den Haag behoort uit de gemeenteraad te worden gesodemieterd’’. Van Zweden stelde vlak voor de intocht ook dat hij een treffen tussen hooligans en anti-zwarte-piet-activisten toejuicht. ,,Laten we vandaag overal die voetbalhooligans hun gang laten gaan’’, ventileerde hij op sociale media. ,,Zijn we voorgoed van die Kick-Out-Zwarte-Piet mafklappers af.’’

‘Walgelijk’

Verbieden

De gemeente stelt dat een demonstratie verbieden bij wet mag als er wanordelijkheden of ernstige verkeershinder dreigen, of als de volksgezondheid in het geding is. Burgemeester Pauline Krikke heeft in Den Haag al een aantal keer een gebiedsbeperking opgelegd, maar nog nooit een betoging verboden, aldus haar woordvoerder die reageert op de vraag of een demonstratie verbieden eigenlijk mag.



Krikke gaat volgens haar woordvoerder vanwege de status van Den Haag als internationale stad van vrede en recht ,,zeer zorgvuldig’' om met het grondrecht te mogen demonstreren. ,,Deze burgemeester voelt de verantwoordelijkheid om dit grondrecht zo goed mogelijk te borgen.’’



De onrust rond de anti-zwarte-piet-activisten heeft zich volgens de woordvoerder zaterdag volledig aan het oog van alle kinderen onttrokken. ,,Het is voor de kinderen en hun ouders echt een groot feest geweest. De onrust heeft zich aan de achterkant van de intocht afgespeeld.’' Dat was buiten het zicht van de kinderen, stelt hij. ,, Men heeft kunnen demonstreren en de politie heeft voor en tegenstanders gescheiden kunnen houden.’’



