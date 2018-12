HSP slaat alarm over sloop Wilhelmina Hotel

Haagse school discrimi­neer­de niet met klassenfo­to tijdens Offerfeest

13:53 De Maria Montessorischool in Den Haag discrimineerde niet bij het nemen van klassenfoto’s in 2015. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag vandaag beslist in hoger beroep. Een moeder van twee kinderen stapte naar de rechter, nadat haar twee dochters de schoolfoto misten door het Offerfeest.