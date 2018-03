HSP voegt zeven kerken toe aan monumentenlijst

Door de ontkerkelijking worden steeds meer kerkgebouwen niet meer gebruikt, maar de Haagse Stadspartij wil dat de kerken behouden blijven. Volgens de HSP kunnen leegstaande kerken prima een nieuwe functie krijgen.



Onder de zeven kerken vallen de Maranathakerk in Duinoord, de Thomaskerk in Leyenberg, de Laakkerk in Laakkwartier, de R.K. Kerk OLV van Fatima in Leyenburg, de Shalomkerk in Vrederust, de R.K. Kerk Onbevlekt Hart van Maria in Merlot en de Kruispuntkerk in Mariahoeve. Alle kerken stammen uit de Wederopbouwperiode tussen 1940 en 1965.



,,Ik heb er samen met andere politieke partijen met succes op gehamerd dat we meer tijd moeten nemen om alternatieve plannen voor lege kerken een reële kans te geven", laat raadslid Peter Bos weten. ,,Kerkgebouwen zijn vaak bakens in de wijk en het zijn goed gebouwde gebouwen die nog lang mee kunnen. Met een beetje creativiteit kun je leegstaande kerken prima verbouwen en er een nieuwe functie aan geven."