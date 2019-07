HSP wil dat bomen bij Theresiakerk niet worden gekapt

Onderste steen boven

Normaal gesproken kan de bomenkap pas plaatsvinden als er een bouwvergunning is verleend. Dat is nu fout gegaan. Bos wil dat de onderste steen bovenkomt: ,,In de kapvergunning die in 2018 is verleend is verzuimd om de kap te koppelen aan het verlenen van de bouwvergunning. De bomen kunnen nu ieder moment gekapt worden terwijl er nog geen duidelijkheid is over de bouwplannen. Dat vind ik zeer ongewenst. Ik wil weten waarom dat is misgegaan en roep het college op om in te grijpen.”