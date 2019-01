HSP wil dat convenant vreugdevuur openbaar wordt gemaakt

Burgemeester Krikke stelde gisteren tijdens het debat over het vreugdevuur tijdens nieuwjaarsnacht dat het document niet openbaar wordt en uitsluitend vertrouwelijk ter inzage komt te liggen voor de raadsleden. De Haagse Stadspartij is het daar niet mee eens, zegt fractievoorzitter Joris Wijsmuller. ,,Het valt niet uit te leggen waarom dit stuk, dat al twee jaar in allerlei evaluaties en beleidskaders wordt genoemd, nu zo krampachtig geheim moet blijven. De burgemeester heeft geen rationale redenering welke belangen ermee geschaad kunnen worden.’’



De HSP wil volgende week donderdag een motie indienen om de afspraken tussen de gemeente, politie, brandweer en de bouwers alsnog voor alle Hagenaars in de openbaarheid te brengen. De lokale partij hoopt daarbij de voltallige raad achter zich te krijgen. ,,Wat er gebeurd is op Scheveningen raakt ons allemaal. De openbaarheid van het convenant mag geen strijd worden tussen de oppositie en coalitie. We moeten er met zijn allen achter staan", zegt Wijsmuller.