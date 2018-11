HTM-baas benoemd tot lid Raad van Toezicht van Slachtofferhulp

Het fonds, dat sinds 1989 bestaat, maakt zich sterk voor slachtoffers van ongevallen, misdrijven en rampen. Bierman is al geruime tijd betrokken bij het werk en volgt volgens het fonds met name de ontwikkelingen van het programma voor verkeersslachtoffers op de voet.



Voorzitter van de Raad van Toezicht, Ab van der Touw, is blij dat Bierman zijn team versterkt. ,,We zijn bijzonder blij dat Jaap bereid is om zich in te zetten voor ons mooie fonds. Jaap is een creatieve energieke en betrokken bestuurder, die wij goed kunnen gebruiken bij de vernieuwingsprojecten die het fonds bedenkt en uitrolt om de positie van slachtoffers te verbeteren. We verheugen ons er zeer op om met hem samen te werken.”



