HTM-baas: Ik kan niet zomaar extra trams op de rails toveren

Van mislukte liquidatie verdachte kopstukken No Surrender voorlopig vrij

13:43 Richard J. en Alexander M., twee leden van de Haagse afdeling van motorclub No Surrender, worden in afwachting van de inhoudelijke behandeling van hun rechtszaak vrijgelaten. Ook een derde verdachte, Hendrikus van den B., komt vrij. Het drietal wordt verdacht van poging tot moord op een man in Ridderkerk in 2016. M. wordt daarbij beschuldigd van drugshandel.