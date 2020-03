HTM-bestuurder mag bij drukte passagiers weigeren om besmettingsgevaar

Het is de bedoeling dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Het is aan de passagiers zelf om daar een weg in te vinden. ,,We gaan niet zeggen: op rij één en drie mag je wel zitten, twee en vier blijven leeg”, legt Poppeliers uit. ,,Dat is onwerkbaar, want een gezin van vier kan natuurlijk bij elkaar blijven zitten. Maar een passagier moet ook aan een medereiziger kunnen vragen: kunt u afstand nemen. We hopen dat mensen dat onderling willen oplossen. Het is een moeilijke tijd voor ons allemaal, we moeten dit samen oplossen. Want mensen die van het ov afhankelijk zijn, moeten wel naar hun werk kunnen.”